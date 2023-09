Neljapäeval oodatakse huvilisi Delta keskusse ideede häkatonile ja robootikavõistluse ideepäevale

StarterTartu avaüritus on ideede häkaton, kus õpetatakse, kuidas luua ideid, mil viisil neist parimaid ära tunda ja mida nendega saaks peale hakata. Kui idee on juba olemas, saavad üliõpilased panna proovile selle elujõulisuse, leida maailmatasemel meeskonna ja teha oma esimesed sammud idee elluviimisel.

Programmis saab oma ideid arendada ingliskeelsetes praktilistes töötubades, mida juhivad eksperdid ja eri valdkondade praktikud. Semestri jooksul toimuvates töötubades käsitletakse olulisi ettevõtlusteemasid: ärimudeli loomist, tootearendust, turundust ja müüki, tootedisaini, ideede esitlemist välkkõnede abil ja palju muud. Programmi väärtus ulatub 5000 euroni, kõigile õpilastele on selles osalemine tasuta.

Homme toimub ka õpilastele ja üliõpilastele mõeldud Delta X võistluse ideepäev, mille keskmes on robootika. Delta X on sobilik nii algajatele kui ka kogenumatele leiutajahingega õpilastele. Tänavused teemad on robotite jalgpall ja korvpall.