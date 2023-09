GALERII ⟩ Õuesõppepäev meelitas Puhja lasteaeda 246 Tartumaa mudilast

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua lasteaias keskkond, mis toetab lasteaiapere heaolu, õppimist ja arengut. Kui Tartu linn välja jätta, siis Tartumaal on niisuguseid lasteaedu 16.

Päeva «Õpin õues, tervis põues» korraldab Tartumaa omavalitsuste liit koos valdade ja lasteaedade tervisemeeskonnaga juba aastaid. Iga kord näitab üks või teine lasteaed üles valmidust ja soovi, et nüüd on oma õuele kutsujad ja korraldajad nemad.

Puhja lasteaia Pääsusilm direktor märkis, et see kõik on paras ettevõtmine ja organiseerimistöö, aga nad said hästi hakkama. «Ja milline ilm!» kiitis ta.