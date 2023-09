Uuevälja on napilt paari­kümne elanikuga küla Põltsamaa vallas. Jõgeva- ja Järvamaa piiril asuv küla on nii väike, et seda ei teaks ilmselt paljud selle valla elanikudki, kui seal ei tegutseks Kristi ja Kaspar Sakk, kes on oma kodust teinud tõeliselt toreda talu, mida käiakse hordide viisi igal aastal uudistamas üle terve Eesti.