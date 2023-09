Anneli Kannus: tasuta Tartu – miks jagab linn nii heldelt parkimiskaarte?

Tartu linnas on parkimisteemad alati elevust tekitanud. Kord on parkimine liiga odav, siis jälle liiga kallis, küll on kohti puudu ja parkimismajad tühjad, siis jälle kohti nii vähe, et Süku alla tuleb parkla planeerida. Tundub nagu üks häda ja viletsus. Lisaks on valmimas Tartu linna parkimisanalüüs ja just seega on aeg vaadata teemasse.