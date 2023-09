Eestiski on tekkinud De Custine’i eestikeelse tõlke peale vastukaja. Nii heidab Mihhail Trunin viimases Sirbis markiile ette, et too kirjutab orjalikest rahvastest ja nii pole lihtsalt sobiv venelaste kohta öelda. Selle asemel pakub Trunin välja nüüdisaegseid meetodeid Venemaa tundmaõppimiseks.