Toomas Koitmäe: pahatahtlikku omakasu ei saa ega tohi sallida

Augusti lõpus Tartu ringkonnakohtus kuulutatud kohtuotsus endiste Sangaste ja Otepää vallajuhtide kriminaalasjas on mitmes mõttes oluline, see tuletab omavalitsusjuhtidele kõikjal meelde, et tänapäeva Eestis ei ole kohta kuritahtlikule rahva raha kasutamisele.