Surmaga lõppenud tööõnnetuse uurimine venib üle poole aasta

Tartu külje all Lohkvas köögiviljakasvataja Grüne Fee tootmisliinil 10. veebruaril raskesse tööõnnetusse sattunud 38-aastane naine suri 1. märtsil haiglas. Rängast õnnetusest on möödunud on juba seitse kuud, kuid ikka veel ei ole teada, mis täpselt põhjustas naise surma.