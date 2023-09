Teatri Kodu saali uks läheb lahti ja lapsed lippavad kohti võtma. Esimesed read saavad kohemaid täis. Etendus «Kunksmoor ja kapten Trumm» on juba omamoodi alanud, sest otse esireas istujate nina all lainetab tormine meri. See on tehtud kergest kangast, aga puhurite toimel voogab justkui päris, nii et hakkab veidi kõhe.