Algas koolinoorte ideevõistlus Solve For Tomorrow

Algas koolinoorte ideekonkurss Solve For Tomorrow.

Täna algab taas iga-aastane gümnaasiumiõpilastele mõeldud Samsungi kooliprogramm Solve For Tomorrow. Tegemist on ideevõistlusega, kus otsitakse ja aidatakse arendada noorte ideid, parandamaks õpilaste õnnetunnet ja heaolu koolis. Auhinnafondi on Samsung pannud 16 000 eurot.