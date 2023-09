Tartu uuendab Tähtvere pargi jooksuradu ja kõnniteid

Tähtvere pargi kõnniteede võrgustik koos jooksurajaga on muutunud ebatasaseks ja kohati vajunud pinnasesse. Pargi kruusakattega kõnniteed vajavad uut katet ning mõnes kohas rohtuma kippuvatel radadel tuleb korrigeerida tee joont ja laiust, märkis Tartu linnavalitsus.

Kreutzwaldi tänava servas kulgev populaarne jooksurada on samuti ajaga kulunud ja vajab sportimiseks sobivamat katet. Jooksurajale on planeeritud kruusasõelmete ja koorepurumultši segu. Tööde maksumus on 51760,14 eurot.