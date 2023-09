EKRE ettepanek oli 2024. aasta septembrist maksta esimesse klassi minevale lapsele 150 eurot ja alates teisest klassist 75 eurot lapse kohta aastas kõikidele õpilastele kuni põhikooli lõpuni, kui nad õpivad Tartu üldhariduskoolides ning kui õpilase ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu.

Ettepaneku põhjendus on, et mitmed teised omavalitsused maksavad koolitoetusi heldemalt, Tartu määrad on tarbijahinna indeksi tõusule alla jäänud ja hinnatõus puudutab eelkõige lastega peresid.