Jaan Luik lubab piiluda oma ateljeesse ja kogu loomingusse

«Eks ole aja jooksul tekkinud teatud rutiin,» ütles Jaan Luik. «Mõtlesin, et kuivõrd on nüüd tegemist ülevaatenäitusega, siis võibolla oleks hea, kui keegi teine võtaks selle kõik enda peale. Ja juhtus nii, et kuna mu poeg on samuti skulptor, küsisin temalt, kas ta ei tahaks seda teha. Ja nii ta siis oma elukaaslase Lauraga selle kõik ongi välja pannud. Minu tööd on nende projektis nagu telliskivid.»