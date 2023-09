Eili Arula: siga leiab ikka pori

Ilmselt mitmed varahommikused ärkajad on nädalavahetusel kohanud linnas neid, kel pidu pole veel lõppenud. Kuigi ajakirjanikutöö ei nõua väga tihti varahommikust ärkamist, olen mõnel laupäeva varahommikul kella seitsme paiku toimetusse tulles ka kohtunud hiliste pidulistega, kes ei ole veel kõrvalmajast ööklubi juurest jõudnud lahkuda. Kes ootab taksot, kes otsib kaotatud telefoni, kes on kaotanud marulise peo käigus sõbra või sõbranna. Tavaliselt lahkuvad need joviaalses meeleolus tegelased klubi ukse eest mõne aja pärast suurema kärata.