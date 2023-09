Tarbijahinnaindeksi järgi on see toetus ostujõult aga selgelt ajale jalgu jäänud. 50 eurot toona on ostujõult 33 eurot nüüdses hinnakirjas. See on näiteks ligikaudne summa, mis kulub ühe täidetud pinali soetamiseks. Selleks, et saada nüüd toonase määruse järgne ostujõud, tuleks aga rääkida tarbijahinnaindeksi kalkulaatori järgi 75 eurost.