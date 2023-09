Must toss ja leek krematooriumi korstnast pani päästeameti kiiremini tööle

Vahetult pärast õnnetust ei osanud krematooriumi juhataja Andres Tõnissoo öelda, mis juhtus ning lubas asja uurida. Mõni minut hiljem tõdes ta, et selline asi tõesti aset leidis ning tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga, kuid täpsemaid asjaolusid tuleb uurida ning viga välja selgitada. Ta lisas, et selline olukord ei kestnud pikalt.