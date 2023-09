Tartu neiu tõi kutsemeistrivõistlustelt kaks medalit

Meisterlikkuse medali saavad need, kes koguvad vastava kõrge punktisumma, millega esikolmikkuse ei mahu aga mis näitab väga kõrget oskuste taset ja head esinemist Euroopa tasandil.

Meisterlikkuse medali sai graafilise disaineri võistlusalal võistelnud Tartu Kunstikoolis vilistlane Carol Soovik. Carol pälvis ka tiitli «Best of Nation», kogudes Eesti võistlejatest kõige kõrgema punktisumma.

«Kuigi mul oli võistlusel ka mõned rasked hetked, siis sellegipoolest olen võistlusega ülimalt rahul. Andsin endast kõik, sain oma eesmärgid selleks korraks täidetud ja veel lisaboonusena «Best of Nationi» medali. See on parim tunne, kui saad sellist tunnustust oma tehtud töö eest ning lisaks annab veel hoogu edasi minna. Olen põnevil ja väga motiveeritud oma tulevaste projektide suhtes,» rääkis Soovik.