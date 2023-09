Video ⟩ Purjus mees langetas Annelinnas nädalavahetusel mootorsaega nulu

Sündmuskoha vahetusse lähedusse jääva Nõlvaku 15 kortermaja elanik kirjeldas, et läks eile õhtul kella 21.30 ajal rõdule suitsetama ning kuulis mootori plärinat. «Mõtlesin, kas keegi on nüüd trimmerdama hakanud vastu ööd või mis toimub. Siis sain aru, et keegi langetab mootorsaega puud,» rääkis kortermaja elanik.