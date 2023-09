Suitsiidiennetuse päeval räägitakse ka nendest, kes peale lähedase kaotust edasi elavad

«Meie põhiline sõnum on see, et alati on keegi olemas, kes kuulab,» ütles Peaasja vabatahtlik Mari Rüütli, kes täna Reval Cafes soovijatega ka vabas vormis vestleb.

Rüütli sõnul on vaimsetest muredest rääkimine võrreldes kümmekonna aasta tagusega veidi paremaks läinud. «Eriti just nooremad mehed on hakanud aru saama, et vaimne tervis on samamoodi tervis nagu füüsiline tervis. Et ka vaimse murega arsti poole pöördumine on täiesti mõistlik ja vajalik.»