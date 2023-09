VIDEO ⟩ Elu kahevahel. Kalestunud hinged vaksaleis, kooliaasta tervitused pommivarjendeist

«Näed, meid lahutab 1000 kilomeetrit, aga me side on hea ja tugev,» ütleb ta, sest just neil samadel minutitel saab ta ise kirja siit, Tartust.

Inna ütleb, et Leedus on igas suuremas linnas Ukraina kool, need loodi juba eelmisel aastal. Eesmärgiks, et noored inimesed ei unustaks ära, et nad on ukrainlased, ja et millalgi tuleb aeg, mil nad pääsevad tagasi koju.