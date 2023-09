Kiusamisvaba Kool sai toetuseks pealtnäha kummalise summa

Nimelt sõlmiti leping 29 999 eurole, mis tekitab küsimuse, miks ei ümardatud summat 30 000 euro peale. Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja sõnul oli anti raha hankekorras ning sellist summat KiVa palus. Raave lisas ka, et alates 30 000 eurost on hanke läbiviimise protsess keerulisem ning see võis samuti selle põhjuseks olla.

Haridusosakonna juhataja rõhutas, et linnavalitsusele on äärmiselt oluline KiVa programmi toetada, sest see on tema teada ainukene teaduspõhine lähenemine kiusamise vastu.

KiVa juhatuse liige ja sisujuht Kristiina Treial ütles, et tänavu liitus nende programmiga Tartu Forseliuse kool, aga kõik on alati väga oodatud ühinema. Praeguse seisuga on programmiga liitunud lisaks Forseliuse koolile veel üheksa kooli.

Milleks kasutatakse saadud raha? Ettevalmistavad ja jätkusuutlikkust toetavad koolitused, sh KiVa põhikoolitus, kus kooli personal õpib KiVa ennetustegevusi ja juhtumite lahendamise mudeleid oma koolis kasutama, KiVa kasutuselevõttu toetava koolijuhtide seminar, veebikoolitus klassijuhatajatele ning õpetajate professionaalset tegutsemist toetavad suve- ja talvekoolid, piirkondlikud kogemusgrupid.

Kool saab mahukad käsiraamatud KiVa-tiimile, lisaks klassijuhatajatele kolmes kooliastmes – I, II ja III.

KiVa programmi veebitugi koolitöötajatele (materjalid siseveebis, sh õppevideod, e-õppemängud, uudiskiri Kiva Hääl, FB tugigrupp jpm).

KiVa miniõpikud kõikidele lapsevanematele.

Kiusuennetuslikud sõnumikandjad: KiVa vestid korrapidajaõpetajatele, KiVa plakatid kooliruumidesse.

Sihtasutusepoolse mentori pidev tugi.

Igakevadine küsitlus ning kokkuvõte õpilaste olukorrast ja KiVa tegevuste kasutamisest ning mõjust (kiusamise ja ennetustegevuse monitooringud õpilaste ja õpetajate hulgas).

Osaliselt kaetakse litsentsitasu (ostame KiVa Eestis levitamise õigusi Turu ülikoolilt).