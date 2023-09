8. september oli Tõraveres kuulutatud päevaks «Karjääriredel viib kosmosesse» ning see püüdis kummutada müüti, et reaalteadused on liiga keerulised ja kosmos kättesaamatu. Samuti tõestada seda, et loodusteadusi rakendatakse igapäevaelus, ükskõik kus või kuhu osatakse vaadata või mida märgata.