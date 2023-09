VIDEO ⟩ Krematooriumi korstnast paiskus leinatalituse ajal taeva poole musta suitsu ja leeke

Lisaks korstnast tõusnud ja Jaamamõisa linnaosas levinud paksule mustale suitsule oli peagi näga korstnast tõusvat leeki. Krematooriumis peeti parajasti ka leinatalitust. Krematooriumi juhataja Andres Tõnissoo sõnul pole selline suitsupilv kindlasti tavaline ning põhjuse leidmine vajab põhjalikumat uurimist. Ta lisas, et selline olukord ei kestnud pikalt ja sai üsna pea kõrvaldatud.

Krematooriumi juures olnud töötajad rääkisid, et paks suits ja tulelont tõusid korstnast sellepärast, et parasjagu kremeeriti kogukamat inimest. Samuti olevat süüdi ka madalrõhkkond, mis suitsu alla surub. Töötajad nentisid, et sellises olukorras kahjuks midagi muud teha ei saa, kui ainult oodata.