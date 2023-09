Taavi Aas: Paides ei plahvata veel midagi

Taavi Aas tunnistas, et seis erakonna juhi kahe kandidaadi vahel on kongressi eel üsna võrdne ning ta arvab, et ka valimistel saab tulemus olema üsna tasavägine. «Mina oma veendumusest ei tagane ning toetan endiselt Tanel Kiike,» sõnas Aas.

Kuigi Mihhail Kõlvarti toetajad rõhuvad asjaolule, et tal on väga pikaaegne Tallinna linnapea ametikogemus, siis Aas rõhutab, et sellest ehk olulisemgi on ministriametist ning riigikogu liikme kohalt saadud kogemused. «Nii suure erakonna esimees peaks olema vähemalt riigikogu iige või minister, vaid siis on tagatud, et juht seisab erakonna heaolu nimel samuti riigi tasandil,» rõhutas Aas.

Mis puutub asjaolusse, et Mihhail Kõlvarti kohta on viimasel ajal ilmunud mitmeid skandaalihõngulisi artikleid, sõnas Aas, et selle minevikutaagaga peab Kõlvart arvestama nüüd ja edaspidi. «Eks sellised minevikuvarjud jäävad paratamatult poliitikut kummitama,» nentis ta.

Samas annab see hoogu nii Kõlvarti vastastele kui ka toetajatele. «Kindlasti on neid, kes nende uudiste valguses võivad pühapäeval otsuse langetada,» lausus Aas.

Ta tunnistas, et Keskerakonna siseskliima on kongressi eel üsna kuum. «Sellest hoolimata ei plahvata Paides veel midagi,» ütles Aas. «Kõik edasine sõltub sellest, milline on tulemus, millised otsused langetab võitjaleer ning kuidas erakonnakaaslased pühapäevasele tulemusele reageerivad.»