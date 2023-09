Jaan Toots: vahetult enne kongressi oli mingi skandaal vaja üles tõmmata

Toots sõnas, et erakonna juhtimisel loeb kogemus. «Suur osa Eesti elanikest elab Tallinnas, sedavõrd suure omavalitsuse juhtimine annab teatava kogemuse, me valime suurele erakonnale juhti ning seetõttu on Kõlvart igal juhul parem kandidaat,» rääkis ta.

Ta märkis, et vähem oluline ei ole Kõlvarti puhul ka asjaolu, et tema juhtida on ka Eesti linnade ja valdade liit. «Ma tean, kui palju on viimasel aastal Mihhail Kõlvart selle ameti tõttu mööda Eestit ringi sõitnud ja inimestega suhelnud,» ütles Toots.

Mis puutub viimasel nädalal meedias avaldatud artiklitesse, kus tulid ilmsiks Kõlvarti võimalikud seosed Vene-meelse liikumisega Naši, lausus Toots, et Kõlvart suutis need argumendid oma kirjutisega ümber lükata. «See oli jälle tavapärane muster, vahetult enne kongressi oli mingi skandaal vaja üles tõmmata, aga kui sellesse teemasse süveneda, siis on näha, et selle taga ei ole midagi skandaalset,» lisas ta.

Milliseks kujunevad pühapäevasel valimisel jõujooned kahe kandidaadi vahel, seda Toots ennustada ei soovinud. «Meil on salajane hääletamine, teada on, et meil on ka väga palju vanemaealisi liikmeid, keda on keeruline ümber veenda, ja lõpuks teab igaüks ise, mida ta sedelile märgib,» ütles Toots.