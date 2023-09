VÄRSKE PODCAST ⟩ Keelud on õigustatud vaid siis, kui teist varianti pole

Esiteks tõdetakse, et Jaan Poska gümnaasiumi ja Masingu kooli toitlustajal Baltic Restaurants pole õigust öelda, et lastele ebakvaliteetse koolilõuna pakkumise põhjustas liiga pikaks veninud suvine hankevaidlus – toit pidanuks ikkagi olema kvaliteetne esimesest päevast alates. Teiseks arutletakse, millistel tingimustel oleks põhjendatud Tartu ööklubides ja kõrtsides öisele alkoholimüügile ajalise lisapiirangu kehtestamine – piirangud ja keelud on õigustatud vaid siis, kui teist varianti pole.