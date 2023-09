Terminal korraldab protestiaktsiooni, langetades terveks päevaks kütuse hinda

Kampaaniaga annab Terminal tormihoiatuse mootorikütuste jaeturule, mis on muutunud enneolematult passiivseks seoses kütuseturul toimuva ajalooliselt suurima pettusega, teatab Terminal Oil Grupp oma pressiteates.

«Ühe turuosalise poolt toimepandav biokohustuse pettus hulgiturul survestab konkurente seal müüma alla oma hinna, et säilitada müügimahud ning püsida konkurentsis. Selle tulemusel ei suuda ausad turuosalised aga jaehinna langetamisel olla agressiivsed,» seisab pressiteates.

«Kui hulgiturult kaoks pettusega võidetud hinnaeelis ja aus konkurents taastuks, saaksime koheselt langetada postihinda vähemalt viis senti. Kütuseturu müügimahtude juures tähendaks see, et Eesti tarbijad hoiaks kokku vähemalt viis miljonit eurot kuus, aastas teeb see juba pea 60 miljonit eurot, mis jääb inimestele lisaks rahakotti,» ütles Terminali juhatuse liige Raido Raudsepp.

Teminal on aktiivselt seisnud Eesti kütuseturul ausa konkurentsi eest ning on kindlal seisukohal, et ühe turuosalise biokohustusest kõrvale hiilimine ja sellega kaasnev läbi aegade suurim pettus Eesti kütuseturul kahjustab kogu riigi kütuseturu mainet ning jätkusuutlikku tegutsemisviisi, rääkis Raudsepp.

Ametkondadelt oodatakse olukorra kiiret lahendamist, mille tulemusel ei oleks seaduserikkumine ja selle äritegevusse sisse kirjutamine Eesti kütuseturul võimalik ja kuritegu selle toimepanijale kasumlik.

Vaatamata kestvale ebaausale konkurentsile kütuseturul annab Terminal endast parima, et pakkuda Eesti tarbijatele parimat võimalikku hinda ja tänasel päeval on selleks kampaania korras mootoribensiini 95 jaehind 1,599 €/l, bensiini 98 hind 1,649 €/l ning diislikütus on hinnaga 1,599 €/l. Erakliendile lisandub püsikliendi soodustus.