Legendaarse Ümarlaua baari ostjal tuleb välja käia 100 000 eurot

Baarile nime andnud suure ümmarguse laua on valmistanud ja kogu kõrtsi rajanud Rein Valge. Aastatuhande vahetusel ostis ta soklikorruse umbes 250 000 krooni eest ning 2001. aastal avati uksed külastajatele. Baar on viimaselgi ajal teinud uksed lahti juba kell 7 hommikul, et siis proua Anu Valge saaks vastu võtta öistest seikustest viimase piirini pidutsenud ja väsinud seltskondi.

Kinnisvaraportaalis kv.ee on kirjas, et baar on müügis hinnaga 99 900 eurot. Kundedele on ruume kaks, lisaks sellele on veel kaks tuba, millest üks toimib köögina. Ruutmeetreid on kokku 73,2.