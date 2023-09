Jana Olak: ükski hambaauk ise kinni ei kasva

Hammaste kontrollis tuleks käia üks-kaks korda aastas, et hambaarst leiaks üles algavad muutused hambaemailis. Ilma spetsiaalse koolituse, valguse ja instrumentideta ei ole võimalik, näiteks kodus, väikseid muutusi märgata. Piimahammastel areneb kaaries kiiresti ning hambaarsti vastuvõtule tulemiseks ei pea ootama pruuni laiku hambal, vaid vanemad võiksid tulla väikelastega vastuvõtule kontrolli, et hambaarst saaks hinnata, kui suur on tõenäosus hambaaukude tekkeks.