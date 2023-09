Kuidas teie selgitate seda, et Tartumaal Kambja vallas 11 õpilasega Unipiha kool on kogukonnale rõõmuks ja püsib avatud, Pärnumaal 21 õpilasega Metsküla kooli ei ole justkui võimalik ära majandada? Mis on see põhiline erinevus?

Ma Unipiha olukorda ei tea nii hästi. Metsküla kooli sulgemist põhjendatakse, et nii väikesele koolile peab vald oma hariduskuludelt lisa maksma, sest riigi makstavast õpetajate palgafondist kooli üleval pidamiseks ei piisa, see aastane lisakulu on 20 000 – 30 000 euro ringis. Kuna vallal on seda raha vaja selleks, et hakata planeerima Lihulas koolimaja ehitust, on vaja koolivõrku koondada ja Metsküla kool kinni panna.