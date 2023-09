juhtkiri ⟩ Kirvega kurge püüdmas

Tartu linnavalitsus kaalub võimalust hakata piirama baarides ja klubides öist alkoholimüüki. Kuigi piirangu kellaajad ei ole veel selged, tekitab see eos vastakaid arvamusi. Alkoholi tarvitamine, iseäranis liigtarvitamine on tunnistatud paheks. See võib tekitada probleeme ja terviseprobleeme. Ent – meeldib see või mitte – alkohol on ka kultuuri osa. Meil on veinikultuur, meil on õllekultuur. Probleemid tekivad siis, kui sõna «kultuur» sealt kõrvalt ära kaob. Seda juhtuvat iseäranis varajastel hommikutundidel.