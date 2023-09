Eesti esimene superauto jõuab homme Tartusse

Ühtekokku on tänavu kohal kolm messipubliku jaoks uut kaubamärki, millest üks on Eesti päritolu. «Oldbac Kalana, mis on juba purustanud Pininfarina tuuletunneli absoluutse surujõurekordi ja püstitanud Pärnus Porsche ringil toimunud debüütvõistlusel uue kehtiva rajarekordi, näitab Eesti inseneride ja disainerite muljetavaldavat tööd ning on kahtlemata üks tänavustest messinaeltest, mida tasub kindlasti uudistama tulla,» rääkis Motoshow projektijuht Henrik Urbel. Siinmail vähetuntud ja Motoshow kontekstis uudisena esitletakse messil ka Türgis tehtud Otokar Atlas 8,5-tonnise täismassiga kallurautot ning Hiina päritolu Seres elektriautosid.

Uute autode esitlemise kõrval võtavad Motoshow’l koha sisse mitmesugused näitused. Suurim neist on pühendatud Prantsuse autotööstusele, mille tarvis kerkib näituseväljakule eraldi paviljon. «Prantslastel on pikk ja kuulsusrikas autoajalugu ning paistab välja nende julgus teha teistest eristuvaid autosid. Väljapanekuga proovime jutustada nende autotööstuse kirevat lugu ning esitleda kõrvuti nii tuntud kui ka haruldasemaid mudeleid. Vanim näituseeksemplar on 1909. aasta Renault 12CV ja ajalooringi lõpetab Eestis haruldane Alpine A110 sportauto,» tutvustas Urbel ning märkis, et varasemate aastate messidel on püsti pandud näiteks Jaapani, Itaalia ja Inglismaa päritolu autode näitused. Kuivõrd autotootjamaid on palju, on korraldaja sõnul ka tulevikus riikide väljapanekuid oodata.