Kreutzwaldi viimne rahupaik ootab annetusi

Tartu linn puhastas suvel Fr. R. Kreutzwaldi monumendi Vabaduse puiestee pargis. Eesti Rahva Muuseumi sõprade selts koostöös Tartu linnavalitsusega soovib Kreutzwaldi juubeliaastal korda teha tema perekonna hauaplatsi Raadi kalmistul. Vanad ja väärikad puud on end kalmule uhkelt sisse kasvatanud, kuid nihutanud äärekivisid.

Seetõttu tulebki laiendada haua piiret ja anda puude juurestikule ruumi juurde, puhastada hauaplaadid ja kivirist, loodida ja puhastada kivipink ning teha kalmul kõik tööd, mis annavad Kreutzwaldi hauale väärika ilme. Tartu linna kalmistud on tellinud ära kalmule vajaliku äärekivide materjali ning esimene seeme haua korrastustöödeks on seega külvatud. Et kõik vajalikud tööd saaksid tehtud, oleks annetajate abiga vaja koguda 9000 eurot.