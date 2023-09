Vaata, kes on tänavused Tartu parimad õpetajad

Võimlemisklubi Rütmika asutaja Sirje Eomõis on töötanud üle 50 aasta võimlemistreenerina – nii ilu- ja rühmvõimlemise kui ka naiste võimlemise juhendajana. Paljud tema õpilased ja õpilaste õpilased on täna parimad rühmvõimlejad Eestis. Ta on Tartu võimlemispidude taaselustaja ja eestvedaja. Oma särava eeskuju ja lõputu energiaga on ta inspireerinud paljusid ja inspireerib tänaseni.

Enno Akkel, kes tähistas sel suvel oma 85. sünnipäeva, on kergejõustikutreenerina töötanud 61 aastat. Treeneritöö lõpetas ta alles eelmisel suvel. Oma töös oli ta väga pühendunud ja põhjalik, suurte teadmiste- ja kogemustepagasiga. Läbi aastakümnete on ta andnud väga suure panuse Tartu noorte kergejõustiklaste arengusse. Kolleegidele on ta olnud eeskujuks oma kõrge eetikaga.

Tartu linna õpetaja elutöö auhinna laureaate premeerib linn 10 000 euro suuruse preemiaga.

Tartu linnapea Urmas Klaas hindab kõrgelt Tartu pedagoogide head tööd ja professionaalsust. «Tartu õpetajad on suunanäitajad kogu Eesti hariduselus ja see kajastub ka meie koolide õpitulemustes. Eriline tänu kuulub neile õpetajatele, kes on aastakümneid pühendunult töötanud ja keda saame tunnustada elutöö auhinnaga,» ütles linnapea.

Tartu aasta õpetajad 2023 Aasta lasteaiaõpetaja laureaadid Janika Bachmann, Tartu Karlova lasteaed;

Oksana Grigorova, Tartu lasteaed Kelluke;

Taisia Mahnatš, Tartu lasteaed Naerumaa;

Evelyn Meresaar, Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu;

Inna Sidoruk, Tartu lasteaed Tripsik õpetaja. Aasta klassiõpetaja laureaadid Hille Narusberg, Tartu Forseliuse kool;

Heli Pundonen, Tartu Karlova kool;

Kadri Vanamb, Tartu Kivilinna kool;

Tiina Vink, Tartu Raatuse kool. Aasta klassijuhataja laureaadid Urmas Hein, Tartu Mart Reiniku kool;

Kristi Paju, Tartu Kesklinna kool;

Kristiina Punga, Hugo Treffneri gümnaasium;

Aire Rillo, Tartu Raatuse kool. Aasta põhikooli aineõpetaja laureaadid Anneli Koppel, Tartu Descartes’i kool;

Jaak-Albert Metsoja, Tartu Rahvusvaheline kool (aasta põhikooli aineõpetaja üleriigiline nominent);

Silja Russak, Tartu Mart Reiniku kool;

Kadri Tein, Tartu Kesklinna kool;

Alla Vinitšenko, Miina Härma gümnaasium (aasta põhikooli aineõpetaja üleriigiline nominent). Aasta gümnaasiumiõpetaja laureaadid Kirstin Karis, Miina Härma gümnaasium;

Aleksandr Kirpu, Tartu Tamme gümnaasium;

Yulia Klochkova, Tartu Annelinna gümnaasium;

Ave Külter, Hugo Treffneri Gümnaasium. Aasta kutseõpetaja laureaadid Kalli Kalde, Tartu kunstikool;

Timo Puistaja, Tartu Rakenduslik kolledž (aasta kutseõpetaja üleriigiline nominent);

Kristel Eeroja-Põldoja, Heino Elleri muusikakool. Aasta huvialaõpetaja laureaadid Lii Laanoja, Tartu Maarja kool;

Vilve Maide, Tartu Karlova kooli koorikool;

Aire Orula, Tartu loodusmaja huvikool;

Helin Pihlap, Tartu I muusikakool. Aasta tugispetsialisti laureaadid Anton Aunma, Tartu kunstikool;

Liina Järvsoo, Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu;

Aile Tomson, Tartu lasteaed Lotte;

Carolina Šuman, Ilmatsalu põhikool (aasta tugispetsialisti üleriigiline nominent). Aasta õppeasutuse juhi laureaadid Kadi Kreis, Tartu kunstikool (aasta õppeasutuse juhi üleriigiline nominent);

Julia Trubatšova, Tartu Annelinna gümnaasium;

Kaido Otsing, Tartu I muusikakool;

Viive Vellemaa, Tartu lasteaed Lotte. Aasta haridusteo laureaadid Esimene erakool Tartus avas õppesuuna hariduslike erivajadustega õpilastele – Karolini kooli, MTÜ Tartu Luterlik Peetri kool, Õilme Saks (aasta haridusteo üleriigiline nominent);

Tartu kunstikooli Tallinna Ukraina õppegruppide avamine, Tartu kunstikool, Kadi Kreis;

Tartu Raatuse kooli rahvusvahelised projektid, Tartu Raatuse kool, Rene Leiner. Aasta hariduse sõbra laureaadid Karine Andrjuškevitšjute, Tartu lasteaed Helika;

Evi Puhm, Tartu Kivilinna kool;

Anna Sumyk, Tartu hariduse tugiteenuste keskus;

Urmas Vessin, Tartu Raatuse kool. Allikas: Tartu linnavalitsus

Üleriigilised laureaadid selguvad haridus- ja teadusministeeriumi korraldataval aasta õpetaja galal, mis toimub 7. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.

Tartu maakonnas tunnustatud haridustöötajad ja haridusteod ning Tartumaa aasta õpetaja 2023 laureaadid leiab siit.