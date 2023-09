ERM salvestab videosse mälestusi ja mõtisklusi külma sõja ajastust

«Külm sõda on pikk ja veel pikema mõjuga periood ajaloos. Ka tänases Euroopas on külma sõjaga seonduv taas aktuaalne ning see mõiste täieneb ja teiseneb ajas. Projektiga kutsumegi üles nii meenutama ja mäletama seda, kuidas külm sõda mõjutas meie argielu minevikus, kui ka mõtisklema sellest, kas ja mil moel see ajajärk avaldub meie tänases elus,» ütles projektijuht Tobias Henriksen Norra lennundusmuuseumist.