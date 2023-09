Märja katlamaja rajamise ettevalmistavad tööd said ehitusloa

«Soojatorustiku, veetoru, kanalisatsiooni hüdrandi ja juurdesõidutee ehitusload on nüüd kõik olemas ning YIT Eesti saab katlamaja ehitamise ettevalmistuseks kopa maasse lüüa. Tänan Tartu linnavalitsust koostöö ja nõustamise eest, et lubade jaoks vajalikud täpsustused sai operatiivselt tehtud ja nende poolt kooskõlastatud,» ütles N.R Energy juhatuse liige Nikolai Reisman.

Praegu on ehitusluba vaid juurdepääsuteede ja torustike rajamiseks, soojatootja loodab lähiajal projektis vajalikud muudatused teha, et ka katlamaja ehitusluba saaks väljastatud.

«Linnale on tähtis, et tulevane katlamaja on keskkonnasäästlik, kasutades energiaallikana hakkpuitu kui kohalikku biokütust. Märja aleviku elanikele on aga oluline, et selle katlamaja tipptasemel tehnoloogia aitab tänu efektiivsusele küttekuludelt kokku hoida ning tagada kaugkütte varustuskindlust,» kommenteeris Tartu abilinnapea Raimond Tamm.