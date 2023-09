Kamp tungis keset päeva mehele kallale, pealtnägijad silmasid ka relva

Selgus, et ühel kinnipeetutest on kehtiv karistus kuriteo eest, ka teine mees oli kriminaalkorras varem karistatud, kuid sündmuse ajal oli tema karistus juba kustunud. Kolmandat meest ei olnud varem kriminaalkorras karistatud.

Prokurör rõhutas, et nii tõsisele väljakutsele reageerib politsei kiiresti, kuna ohus võib olla nii juhtumiga seotud inimeste kui ka pealtnägijate või juhuslike möödakäijate tervis ja elu. «Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis oleks turvaline ning ohutu viibida, seetõttu reageeris ka prokuratuur täie tõsidusega ning kõik kolm sündmuskohal kinni peetud meest on praegu prokuratuuri taotlusel Tartu maakohtu poolt kaheks kuuks vahi alla võetud,» täpsustas Lõuna ringkonnaprokurör Külli Saks.