Galerii ⟩ Tudengid nõelusid messil banaane ja piidlesid säravaid rapiire

Ürituse korraldaja, Üliõpilaskonna sihtasutuse juht Petrik Saks sõnas, et mess annab võimaluse tudengitel ühest kohast saada infot selle kohta, mida teha, kui loengud on läbi.

«Korporatsiooni või seltsi kuulumine on tudengielu üks lahutamatu osa, meie soov on, et tudengitele oleks võimalik sotsialiseeruda ka väljaspool loenguruume, saada uusi tutvusi, sest teada on, et seltsidest ja korporatsioonidest leitakse sageli tutvused kogu edasiseks eluks,» sõnas Saks.