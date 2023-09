Päevakute korraldaja ja Seiklushundi projektijuht Arvi Anton rääkis, et üritustel osalemine võiks sobida paljudele. Kasvõi seetõttu, et kui muidu võib peale suve olla keeruline aktiivne püsida, siis see loob hea rutiini. «Ma ütleks, et see on mõnus iganädalane liikumisüritus, kus saab nii liikuda kui linna ja selle lähiümbrust avastada,» ütles ta.