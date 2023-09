GALERII ⟩ Purjuspäi söögi tegemine Meeril lõppes suure tulekahjuga

Väljakutse häirekeskusele laekus veidi enne kella poolt kolme öösel. Teataja ütles, et põlevas korteris on mees ja naine. Päästjate saabumise ajaks oli kohalik mees inimesed põlevast korterist õue aidanud, leegid ulatusid juba aknast ja korteri välisuksest välja. Korteris olnud mehe viis kiirabi haiglasse.

Päästjad sisenesid kustutustöödeks korterisse, kus leegitses köök. Samas kontrolliti kõrvalkortereid, et sinna poleks jäänud hädas elanikke. Tulekahju leviku piiramise järel kontrolliti üle pööning. Päästetööd lõpetati kella nelja paiku öösel. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse köögis taburetil olnud elektripliidi hooletust kasutamisest.

Naaberkorteris elav Andrei Aleksejev teadis rääkida, et tulekahju ajal korteris olnud kaks inimest tekitasid õnnetuse sellega, et jäid süüa tehes magama. Samuti olevat olnud mees ja naine purjus.

Ka Aleksejevi mullu ostetud ja nüüdseks remonditud korter sai tulekahju tõttu kannatada. Kuna korteril kindlustus puudub, siis on praegu veel lahtine, kes kannab tema elamise remondikulud.

Anonüümsust soovinud ühistu esimees kinnitas Aleksejevi juttu ja ütles, et korteris viibinud inimesed polnud tõesti kõige viisakamate elukommetega ning pikemat aega on neid kimbutanud probleemid alkoholi liigse tarbimisega. «Lapsi siin korteris ei olnud, aga need elanikud olid ise ühed suured lapsed,» märkis ühistu esimees.