Juulis jõustunud hooldusreformi sõnum on, et riik ja omavalitsused lähevad hoolduse eest maksmisel inimestele appi. Kui seni tasus inimene hooldekodu eest koos lähedastega ise, siis nüüd on lähedaste panust vaja vähem. Kas see reform on mõne kuuga päriselus midagi muutnud? Hooldekodukoha taotluste hulk on kõvasti kasvanud, tõdeb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Taotlus ei tähenda aga alati seda, et inimesel kindlasti hooldekodu vaja on.