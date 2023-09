Grigori Palm: e-spordi arengus peitub palju võimalusi

Näen Eesti tulevikku uuendusmeelse ja tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud ühiskonnana. Meie riik on juba kuulus oma saavutuste poolest infotehnoloogia ja digiteerimise vallas. Ent minu unistus on, et Eesti tõuseks liidriks ka selliste uute tehnoloogiate nagu näiteks tehisintellekti ja küberturvalisuse arendamises ja rakendamises. Need on valdkonnad, mis aitavad meil lahendada paljusid globaalseid probleeme, samuti muudavad elu mugavamaks.