RANNAR RABA ⟩ Kaja Kallase kolepuntra kolmas kiht

Kunagise kultusbändi Beep Shop Boys repertuaari kuulub südamlik lugulaul, milles sissejuhatuses istub ühe suvalise riigi pääminister õhtul hilja oma kabinetis ja närib pastakat. Ühtäkki laua alt kostev hääl «Ää! Ää!» võtab küll valitsusjuhil südame alt kõhedaks, aga kuna ta on julge ja otsustava loomuga, tõuseb ta siiski püsti ja vaatab laua alla. Ja mida ta näeb! Endine pääminister on sinna roninud ning teeb kolli!

Kaja Kallase puhul paistab, et endistel peaministritel pole vähimatki tarvidust Stenbocki maja lauaalustes roomata, sest praegune valitsusjuht on võtnud nõuks ise endale, aga tagapihta kogu riigile, täiega kolli teha. Kole on tõesti.