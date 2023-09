Politsei otsib isikuvastastes süütegudes kahtlustatava mehe võimalikke ohvreid

Varasemalt on meest karistatud nii ähvardamise, teiselt inimeselt vabaduse võtmise, suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise kui ka väljapressimise eest. Nüüdki on politsei alustanud mehe suhtes kriminaalmenetluse. Hetkel tegeleb politsei tõendite kogumisega ja seetõttu palume kõigil, kes tunnevad fotol olevat isikut või on sattunud tema ohvriks, anda sellest esimesel võimalusel politseile teada.