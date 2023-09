Teatrifestivalil pakub etenduste kõrval elamusi virtuaalreaalsus

ERMi sillaalale kerkis eile paksust vineerist plaatidega ümbritsetud kast, mida tartlased näevad nüüd esimest korda, aga mida on juba näinud need, kes käisid juunis Prahas rahvusvahelisel lavakujunduse suurüritusel. Draama festivali kavas on see märgitud kui memoriaal «Eternity».