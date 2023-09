Joosep Heinla: Tartu, kaua kadunud kodupaik, et sa kadunuks uuesti ei jääks

Ja kui tuli hetk, kus hakkasin mõtlema sellest sügavamalt, märkasin ühelt poolt, kui lihtne on mul leida põhjusi, miks Tartu mulle meeldib. Samuti koitis ka maa peale toov asjaolu, et on äärmiselt lihtne kõik need põhjused kuhugi tagaplaanile asetada ning sedamoodi ajapikku oma linn kaotada.