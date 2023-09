Kampaania kutsub tunnustama südamega tehtud eurotegusid

Alates Euroopa Liiduga ühinemisest on Eestis tõukefondidest toetust saanud üle 40 000 projekti. Viimasest seitsmeaastasest perioodist viiakse ellu üle 14 500 projekti, millest osa on veel käesoleva aasta lõpuks valmimas.

«Toetatud on väga laia spektrit: muuseumidest liiklussõlmedeni ja väikeettevõtete starditoetusest kuni lasteaiakohtade loomiseni. On oluline märkida, et füüsiliste objektide kõrval on palju tuge saanud valdkonnad, mida silmaga näha ei saa, kuid mis ometi on tähendanud inimeste elukvaliteedi tõusu. Näiteks on uuendatud vee- või kaugküttetorustikke, tehtud teadusuuringuid ning antud ümberõppekoolituste ja nõustamise toel võimalus leida uus töökoht tuhandetel inimestel,» rääkis riigi tugiteenuste keskuse toetuste valdkonna juht Urmo Merila.

Kui varasemal perioodil läks lõviosa rahast nii-öelda betooni ehk suurte taristuobjektide tarvis, siis lõppeval toetuste perioodil on panustatud rohkem reformidesse. Näiteks võib tuua koolivõrgu (uued riigigümnaasiumid) ja haiglavõrgu ümberkorraldamise (esmatasandi tervisekeskused). Tõukefondide üks eeliseid on see, et rahastusperiood on pikk ning nii on võimalik suuremaid ja mõjusamaid muudatusi ellu viia.

«Teostatud projekte tasub märgata ja tähele panna juba ainuüksi selle pärast, et igaüks neist on märk sellest, kuhu me kuulume – Euroopa Liitu –, ja et meid pole jäetud üksinda, vaid oleme saanud tänu toetusmeetmetele ellu viia kümnete tuhandete inimeste unistusi. Märgakem saavutatu mõju ja tunnustagem neid, kes projekte edukalt on ellu viinud,» lisas Merila.