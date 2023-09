Ülikooli raamatukogus saab sellest nädalast vaadata kolme eriilmelist näitust

Vitriinidesse jõudnud kannude seas on rohkem kui 100 aasta vanuseid eksemplare, aga ka alles mõne aasta eest kollektsiooni jõudnud kannusid. Avamisel räägib Roosi nii kannude päritolust kui sellest, kust tema kogu alguse sai.

Kolmanda korruse lugemissaalide ees saab vaadata Eesti Filharmoonia Kammerkoori fotonäitust «Piiripealsed helid». Fotode autorit Anneli Ivastet on huvitanud loomingulised protsessid ja teekond, kuidas jõuab muusika publikuni ning mis võimalused on selle visuaalseks kujutamiseks.

Näitus on inspireeritud helilooja Tõnu Kõrvitsa loomingust ning eelkõige tema triloogiast «Lageda laulud», «Sina oled valgus ja hommik» ja «Tiibade hääl», mille tekstide tõlk ja autor on Doris Kareva.

Eesti nahakunstnike liidu näitus «Artur Alliksaar – boheemlaste kuningas» on saanud inspiratsiooni Alliksaare luuletustest, millest Maarja Undusk koostas kogumiku «Koirohukorjaja». Kolmkümmend neli kunstnikku on loonud luulekogule kaaned, mille seas on nii boheemlikult kergeid kui ka kuninglikult külluslikke tõlgendusi.