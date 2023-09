GALERII ⟩ Tartu ülikooli tudengid ja õppejõud kogunesid avaaktusele

Äsja uut ametiaega alustanud rektor Toomas Asser tutvustas ülikooliperele enda meeskonda ning soovis värsketele tudengitele sujuvat sisseelamist. Eraldi tõi ta välja õpetajakoolituses alustanud tudengid, keda on tänavu 800 ehk kolmandiku võrra rohkem kui mullu. «Eesti koolid ootavad teid enda juurde juba kannatamatult,» sõnas rektor tudengitele.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas, et ministrid vahetuvad, ka riigikorrad muutuvad, aga Tartu ülikool jääb. Lisaks ministrikohale jätkab Kallas ka tänavu ülikoolis õppejõu rollis. «Tean omast käest, et kord akadeemiasse pühendununa on pea võimatu sealt väljuda,» lausus ta.