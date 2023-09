Tehnoloogiaettevõte aitab naistudengitel idusektorit edendada

«Me usume Wise'is, et parimate toodete ja teenuste loomiseks peab tiim peegeldama kasutajate mitmekesisust, sealhulgas meeste ja naiste tasakaalu. Siiski näitavad andmed, et idusektoris ning eelkõige tehnoloogilisi teadmisi vajavatel ametikohtadel on endiselt märkimisväärne sooline lõhe. Probleemist ainult rääkimine aga lahendust ei too ning peame valdkonnaüleselt tegutsema, luues naistele sektorisse sisenemiseks ning personaalseks arenguks lisavõimalusi, toetades nende haridusteed ning tutvustades laiemale publikule, sealhulgas noortele, valdkonna põnevaid karjääriteid,» selgitab Wise’i finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuht Sandra Horma ettevõtte motivatsiooni naistudengeid toetada.