Tartu maakonnas Uderna külas asuvas tervisespordikeskuses tekkis tormi tõttu suurim kahju ühele suvemajale. Sellele langes peale suur männipuu, mis lõhkus hoone katuse ning seinugi. Samuti said viga paar kolmnurkkämpingut, rääkis keskuse tegevdirektor Lennart Saarepuu.

Ta lisas, et suvemaja enam taastada ei õnnestu, tõenäoliselt ka kahte kämpingut. Nii tuleb neil uuel nädalal veel kindlustusega lahenduseni jõuda, et need tulevikus uute rajatistega asendada.